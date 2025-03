Gamberorosso.it - La storia del ristorante che ha inventato la coda alla vaccinara che oggi nasconde un cocktail bar

Leggi su Gamberorosso.it

Il Monte dei Cocci è una collinetta artificiale frutto dell'affastellamento di frammenti di anfore romane, usate per trasportare liquidi o cereali lungo il corso del Tevere e poi ordinatamente accumulate a creare una montagnola alta quasi cinquanta metri. Un Monumento Storico Archeologico Italiano ma anche un posto simbolo della romanità più verace, strettamente collegato con il mercato e lo scambio delle merci, ma anche un luogo ideale per conservare il cibo, perché l'argilla assicura una temperatura costante nelle grotte scavate nel monte, sin dal Medio Evo sede di osterie. Non stupisca allora che mentre il mattatoio – per decenni centro nevralgico delle attività alimentari - ancora era da farsi, di fronte già c'era il preludio di quello che sarebbe diventato, nel 1887, ilChecchino della famiglia Mariani.