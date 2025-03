Lanazione.it - La Spezia, Marina Militare: consegnati i Baschi Blu a quattro nuovi palombari

La, 14 marzo 2025- Si è svolta oggi, nella storica fortezza del Varignano, la cerimonia di conferimento dei brevetti da Palombaro agli allievi del corso ordinario 2024. Alla presenza del Capo di Stato Maggiore della, ammiraglio di squadra Enrico Credendino e delle autorità politiche e militari, igiovani hanno raggiunto l’ambito traguardo, coinciso con la consegna del basco blu. L’ammiraglio Credendino, rivolgendosi ai, ha dichiarato: “La geopolitica mondiale sta scoprendo oggi quanto il mondo subacqueo sia essenziale in termini economici e strategici, soprattutto per un paese marittimo come l’Italia. Il mondo subacqueo è un mondo complesso con numerose infrastrutture, e sarà sempre più popolato da sensori, droni, sommergibili e navi madri utilizzati per fini sia civili che militari, ma il fattore umano ha un ruolo chiave oggi e sempre lo sarà di più in futuro.