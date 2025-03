Lanazione.it - La sfida delle imprese innovative. Selezionate cinque startup per Ikigai

Dopo una selezione che ha coinvolto più di 170, ha preso avvio il primo batch 2025 di, con i team e i progetti più promettenti pronti a trasformare la propria idea in un progetto impresa. E’ il programma per lo sviluppo imprenditoriale di Fondazione Mps e di Regione Toscana, dedicato a supportare la crescita di nuove. Il percorso di selezione ha visto la partecipazione dicandidate da tutta Italia. Al termine della valutazione, sono state ammesse all’accelerazione, che riceveranno un investimento fino a 24mila euro, da parte di Fondazione Mps per sviluppare il proprio progetto imprenditoriale. Parallelamente, altre dodici realtà potranno accedere al percorso di pre-accelerazione, che prevede un contributo congiunto di Fondazione MPS e Regione Toscana fino a 6mila euro a sostegnofasi iniziali di validazione dell’idea imprenditoriale.