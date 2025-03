Sport.quotidiano.net - La Serie A non si ferma: squadre in campo anche a Pasqua

Roma, 14 marzo 2025 – Se qualche giocatore aveva pensato di poter passare la domenica dicon i suoi familiari deve cambiare i piani. O per lo meno, deve farlo chi gioca per Empoli, Venezia, Bologna, Inter, Milan e Atalanta. Infatti, sono state rese ufficiali le date delle partite fino alla trentatreesima giornata, che si giocherà nel weekendle. A differenza delle passate edizioni, quest'anno ci saranno partitenella domenica di, e leche si affronteranno sono proprio quelle elencate sopra: Empoli – Venezia, Bologna – Inter e Milan – Atalanta. Questa decisione è stata presa alla luce del calendario fittissimo di alcune, con i numerosi impegni ravvicinati che non hanno lasciato altra scelta. Per esempio: l'Inter di Inzaghi ha raggiunto la qualificazione ai quarti di finale di Champions League, e il ritorno contro il Bayern Monaco si giocherà mercoledì 16 aprile.