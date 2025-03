Sololaroma.it - La Roma inguaia il Ranking: come cambia la classifica dopo gli ottavi

Superati glidi finale delle competizioni europee, il duello tra Italia e Spagna per il secondo posto nelUEFA si fa sempre più acceso. In palio c’è un prezioso posto extra nelle coppe europee per la stagione 2025/26, un traguardo che la Serie A aveva già raggiunto lo scorso anno.la qualificazione ai quarti di Champions League dell’Inter, anche Lazio e Fiorentina proseguono il loro cammino, mentre laha dovuto dire addio all’Europa, eliminata dall’Athletic Bilbao.Un giovedì amaro per le italianeL’ultima giornata europea ha lasciato un sapore dolceamaro per il calcio italiano. La Lazio di Marco Baroni ha superato il Viktoria Plzen, conquistando l’accesso ai quarti di Europa League, mentre ladi Ranieri ha visto sfumare il sogno europeo a Bilbao, sconfitta dall’Athletic di Valverde.