La Roma cade a Bilbao, Dovbyk delude: Shomurodov dal 1? con il Cagliari?

La giornata di oggi 14 marzo è amara per la. I giallorossi sono infatti stati eliminati dall’Europa League, per via del 3-1 patito contro l’Athletic. Una sconfitta pesante, dovuta ad una serie di attenuanti. Oltre all’espulsione di Mats Hummels, Claudio Ranieri ha dovuto fare i conti con la prestazione negativa di alcuni dei suoi singoli. Uno di questi è senza ombra di dubbio Artem, partito dal 1? per trascinare la squadra verso i quarti di finale. L’ucraino non è mai riuscito ad entrare in clima partita e, quando i capitolini sono rimasti in 10, non è riuscito a dare una mano ai compagni, nel lavoro sporco.Il 23enne è calato con il passare dei minuti, venendo poi sostituito nella ripresa da un Eldorche appare più in forma, dal punto di vista atletico e mentale.