Ilfattoquotidiano.it - La rivoluzione musicale della discoteca: dai movimenti di liberazione degli Anni 70 all’emancipazione femminile e l’identità LGBTQ+ fino al ciclone dell’AIDS

Forse non tutti sanno che dietro le discoteche come luogo di aggregazione si celano storie, battaglie e rivoluzioni che hanno agitato lo spirito americano ed europeo dagli70. Il docu-film in tre parti “Disco: una”, prodotto da BBC, andrà in onda dal 16 marzo ogni domenica alle 21 su History Channel.Dunque la serie racconta l’evoluzione di un fenomeno culturale che ha trasformato la storiamusica ed esplora le radicidisco, profondamente intrecciate con idi70 e tematiche sociali ancora rilevanti oggi, comee l’emancipazione.Naturalmente tutto parte all’indomani dei moti di Stonewall, quando le comunità gay, nere e delle minoranze etniche di New York iniziarono a riunirsi in appartamenti e seminterrati per ballare, dando vita a un nuovo generee a una cultura pionieristica.