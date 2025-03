Sport.quotidiano.net - La Recanatese vista da Cianni: "Fatto con Bilò un ottimo cammino"

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’attenzione verso i giovani, nella galassia, ha sempre un posto rilevante, se non prioritario e di recente le buone novelle, in tal senso, non mancano. Stasera, armi e bagagli, Nicola Pepa raggiungerà i compagni della Rappresentativa con i quali affronterà l’esperienza del Torneo di Viareggio: "Siamo felicissimi per lui –ci ha detto il dt Josè– perché oltre ad essere un prospetto molto interessante è anche un bravissimo ragazzo, il cui impegno è sempre massimale". Come dimenticare poi la Juniores che nel girone sta mietendo successi a ripetizione con il primato in classifica davanti ad Ancona ed Atletico Ascoli: "Unstrepitoso che non è frutto del caso ma del lavoro e della competenza di quell’autentico fenomeno che è Leonardo Scodanibbio (da luglio responsabile del vivaio giallorosso ndr).