La ragazza di 16 anni sfregiata in metrò a Milano. Il racconto di chi l'ha soccorsa: "Era una maschera di sangue e piangeva terrorizzata, abbiamo temuto che perdesse un occhio"

, 14 marzo 2025 – Una ragazzina di nemmeno 18sulla banchina della metropolitana Cadorna,, sotto choc, che perde copiosamenteda un. Piange e si copre la faccia, ma ilscende quasi a fiotti. Assieme a lei c'è l'amica in lacrime che fa quel che può per aiutarla. Quando Josephine Del Duca, avvocatessa trentenne che in quel momento si trova sulla metro ferma in stazione, si rende conto di quel che sta succedendo davanti a lei non esita a scendere dal treno e a correre in soccorso dell'adolescente. L'ennesimo caso di aggressione da parte di una banda di maranza risale a sabato 8 marzo, in una stazione sempre molto trafficata come lo è quella d'interscambio fra le linee 1 e 2, e a rischiare di perderci unè una sedicenne che chiameremo Anna. Sono le 8 circa di sera.