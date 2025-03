Lanazione.it - La rabbia di via Aretina: “Rischiamo che si allaghino le attività per una caditoia ostruita”

Firenze, 14 marzo 2025 – “Rischio di veder allagata la mia gelateria per colpa di unada quasi un anno. Sono mesi e mesi che cerco di risolvere la questione, ma è tutto un rimpallo di responsabilità tra i vari uffici. Come deve fare un normale cittadino?”. È arta Franca Farnè della gelateria Il Girasole di via. “Con questo diluvio, rischio seriamente l’acqua dentro la mia. E chi mi risarcirà se dovessi avere danni ai motori delle macchine? Anche oggi ho fatto presente il problema, per disperazione. Sono più di sei mesi che sto dietro alla questione, senza ottenere nulla. Non è accettabile che il Comune mi dica che non è di sua competenza e che mi inviti a rivolgermi a Publiacqua, la quale poi mi dice la stessa identica cosa. A chi devo dunque appellarmi? Pensare che sarebbe un lavoro semplicissimo”.