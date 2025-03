Sport.quotidiano.net - LA PROTAGONISTA. ’Trofeo Ondina’ all’aquilotta. Greta Adami: "Grande onore»

Il Centro Giovani Calciatori, società organizzatrice della 75ª Viareggio Cup e della 6ª Viareggio Women’s Cup, consegnerà una serie di premi a personaggi illustri del panorama sportivo nazionale. Tra tutti spicca il ’5° Trofeoche verrà assegnato a(nella foto). Quello che riceverà la calciatrice dell’Asd Spezia Women è un riconoscimento istituito a partire dal 2019, l’anno della prima edizione della Viareggio Women’s Cup, assegnato ogni anno a personaggi legati al calcio femminile in ambito nazionale. In passato è stato vinto, tra le altre, da Elisabet Spina (responsabile del settore femminile del Milan), Ludovica Mantovani e Sandy Iannella (vice-allenatrice della Juventus U19).ha iniziato la carriera da calciatrice proprio nel Cgc Viareggio, per poi approdare anche in nazionale.