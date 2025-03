Sbircialanotizia.it - La Promessa, la sfida di Catalina: l’amore e le marmellate rimescolano gli equilibri

Leggi su Sbircialanotizia.it

Percepiamo un profumo dolciastro ma anche un po’ amaro che aleggia attorno alla tenuta de La. Un po’ come quando si assaggiano le prime confetture del mattino: sembra tutto invitante ma sotto la superficie potrebbe celarsi un pizzico di acidità. Qui, però, la tensione non è solo in cucina: è ovunque e coinvolge ogni . L'articolo La, ladie legliè stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.