La Polonia vuole le armi nucleari

Secondo un lancio della Associated Press di qualche ora fa, il presidente polacco Andrzej Duda avrebbe nuovamente invitato gli Stati Uniti a schierareincome deterrente contro la Russia, prendendo sempre più in considerazione do poter disporre di una protezione missilistica a medio e lungo raggio contro la minaccia rappresentata da Mosca. Il presidente Duda avrebbe fatto il suo appello nel corso di un'intervista al Financial Times pubblicata giovedì 13, ripetendo un appello che aveva già avanzato all'amministrazione Biden quasi tre anni fa. Wojciech Kolarski, consigliere di Duda per gli affari internazionali, ha dato seguito all'appello della sua presidenza con un'intervista alla radio polacca Rmf giovedì mattina, dialogo nel quale ha sostenuto che la protezione nucleare migliorerebbe la sicurezza del Paese membro della Nato ma esposto come nessun altro lungo il fianco orientale europeo, nonché alleato con l'Ucraina, confinante con la Bielorussia e con il territorio russo di Kaliningrad.