La piazza piena di vuoto e la “realtà in movimento” che non si vuole vedere

Quella che si ritroverà sabato indel Popolo, a Roma, è l’Italia dei valori (brutta denominazione). Se manifestassero per il riarmo europeo, verrebbe voglia di marciare con loro. Alcuni, pochi, avranno questo retropensiero favorevole alla Difesa europea, quattrini e armi, la maggioranza è composta di valoristi, persone che aderiscono a un appello, stilato dall’intelligente stilista Michele Serra, pieno deldei valori. In questodanzano con trasporto e slancio i pacifisti, i monacensi, quelli che il welfare viene prima dell’industria delle armi e l’Ucraina o i prossimi nella lista di Putin vanno bene finché sono valori, ideologismi o caciocavalli appesi, come diceva Benedetto Croce, non vanno bene se sono una resistenza da difendere con la deterrenza, con la tecnologia militare, con l’intelligence, con le garanzie blindate di una dissuasione verso le aggressioni.