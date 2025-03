Ilrestodelcarlino.it - La petizione dei genitori contro le scuole chiuse a Bologna: “Decisione improvvisata”

, 14 marzo 2025 – “Stiamo raccogliendo firme per invitare il sindaco Matteo Lepore a una gestione più ragionevole dellenel corso delle allerte meteo”. Laè stata lanciata questa mattina, venerdì 14 marzo 2025, da alcune famiglie della città che, viste le condizioni meteo non proibitive, hanno ritenuto eccessiva la diramazione dell’allerta rossa da parte delle autorità. Un documento che ha raccolto centinaia di firme in poche ore. "Siamoe famiglie diprofondamente preoccupati dalla gestione delle emergenze meteorologiche, che oramai prevedono in maniera ricorrente la chiusura indiscriminata delle– scrivono mamme e papà nellaonline -. Comprendiamo e condividiamo l'importanza di tutelare la sicurezza dei nostri figli di fronte a condizioni meteorologiche avverse.