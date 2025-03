Linkiesta.it - La pacifista Schlein va alla guerra contro mezzo Pd (e rinnova la commedia all’italiana)

Nel day after della spaccatura strasburghese nel Partito democratico l’aria è pesante, le ferite bruciano. Ellyvuole «un chiarimento»: si vedrà come. Un congresso pare difficile, ma lei potrebbe brandire quest’arma per sfidare i riformisti e batterli. LaElly vuole fare lainterna. Certo è che le due componenti del partito ormai si guardano in cagnesco come non mai, al punto che persino alcuni rapporti personali ne risentono, in primo luogo quella tra la segretaria e il presidente del partito Stefano Bonaccini, che a Strasburgo ha votato sì al ReArm Europe. È probabile che lei non se lo aspettasse.Nella baseiana molti giudicano grave che il presidente non abbia seguito le indicazioni della segretaria. La Segretaria lancia segnali diperché è rimasta delusa dal “voto di fiducia” di Strasburgo, finito undici a dieci solo grazie“disciplina di partito” evocata da Dario Nardella (concetto piuttosto nostalgico), ai provvidenziali indipendenti Marco Tarquinio, Cecilia Strada e Lucia Annunziata che, chi prima e chi addirittura dopo il voto, hanno obbeditorichiesta die hanno trasformato due No e un Sìvon der Leyen in tre astensioni.