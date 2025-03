Gqitalia.it - La nuova adidas Gazelle Indoor Made in Italy vale davvero 400€?

Leggi su Gqitalia.it

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.La maggior parte dellecosta circa 110 euro. Ma lainvi costerà circa 400 dei vostri sudatissimi euro. Sebbene sembri una cifra elevata per una sneaker, c'è un motivo per cui questa costa molto di più (suggerimento: perché è fatta di materiali più pregiati).inAll products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission.Godetevi laDublin x Size? in modo responsabileIspirata da una fresca pinta di Guinness, arriva giusto in tempo per la festa di San PatrizioLaè realizzata su una base in pelle di vitello marrone, con pannelli in pelle scamosciata intorno alla punta, ed è legata insieme da un paio di lacci cerati.