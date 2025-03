Ilgiorno.it - La morte di Ramona Rinaldi, i vicini sentirono un tonfo durante la tragedia. Tutto quello che non torna nel giallo

Leggi su Ilgiorno.it

Veniano (Como) – La porta del bagno in cuiera ormai senza vita, era chiusa. I soccorritori del 118 intervenuti la mattina del 21 febbraio, nell’abitazione di Vicolo Pozzo 12 a Veniano, hanno dovuto forzarla a spallate per poter entrare, come se fosse stata chiusa a chiave. Ma nessuno aveva chiuso la serratura, e non sono stati trovati oggetti che dall’interno potessero aver bloccato la porta, e ad oggi non si capisce cosa ne impedisse l’apertura. È solo un dei tanti aspetti che non trovano risposte logiche nelladella trentanovenne. Il marito, Daniele Re, 33 anni attualmente disoccupato, nei giorni scorsi è stato iscritto sul registro degli indagati con l’ipotesi di omicidio volontario: è infatti questo il titolo di reato su cui stanno indagando i carabinieri e il sostituto procuratore di Como Antonia Pavan, a cui si aggiunge l’ipotesi di maltrattamenti in famiglia nei confronti della moglie.