Terzotemponapoli.com - La morte di Maradona: un processo…Parla Diego Armando Jr

Leggi su Terzotemponapoli.com

Junior è intervenuto a Radio Capri. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate nella trasmissione ‘Bordocampo- II Tempo’. “Il primo pensiero all’apertura del processo? Ho pensato “finalmente ci siamo riusciti” perché sono passati quasi quattro anni e mezzo. Parlo al plurale perché parlo per me e i miei fratelli, sapevamo che sarebbe stato un momento difficile della nostra vita e sapevamo l’avremmo dovuto affrontare però arriva in un momento in cui tutti noi siamo uniti e coesi per cercare quelle risposte e avere giustizia per ladi nostro padre”.Ladi, un processo.Sulla ‘spettacolarizzazione‘ del processo: “Dobbiamo scindere le due cose, il pm ha mostrato quella foto in aula di tribunale e una prova del genere andava mostrata. Sapevo che c’erano delle prove simili ma non le ho volute vedere fino al processo.