La migliore amica fa un lungo viaggio per fare una sorpresa alla neomamma | la reazione

Sappiamo quanto per unala presenza al proprio fianco di persone di fiducia possa essere importante per affrontare le prime settimane con un neonato.Così, lache Rachel Ritter ha fattodi lunga data Mia Walters, diventata mamma da 8 settimane, ha scatenato in quest’ultima unadavvero commovente.Nel video, ripubblicato sulla pagina Instagram di Good Morning America, si vede Walters accasciarsi in ginocchio sull’uscio di casa non appena vede l’, che conosce da 15 anni e che ha volato da Denver a Dublin, in Ohio, solo per starle vicino. @rachritter96 Best surprise ?? @miawiawalt #fyp #postpartum ? Evergreen - Richy Mitch & The Coal Miners Un video davvero molto bello, che ha toccato profondamente le neomamme, consapevoli di quanto possa essere frustrante la solitudine nei primi giorni dopo la nascita di un bambino; “È la miada quando ero piccola – ha scritto Ritter a commento del video – Siamo amiche da più di 15 anni.