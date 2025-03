Sport.quotidiano.net - La marcia indietro dell’Ascoli. Esonerato Cudini, riecco Di Carlo

Ascoli Calcio: un caos senza fine. Anche quella che sembrava essere una salvezza non eccessivamente complicata sta diventando un salto mortale con triplo avvitamento carpiato incrociato doppio. Difficile comprenderne i motivi visto che questa, a detta dei vertici societari, doveva essere un’annata in cui il Picchio si sarebbe rialzato con un campionato importante. Fatto sta che nella giornata di ieri il club di corso Vittorio Emanuele ha annunciato l’ennesimo avvicendamento in panchina:, torna Di. Anche qui le tempestiche sono state di nuovo tutte sballate, considerando che ancora una volta il tecnico subentrato avrà a disposizione soltanto un paio di sessioni di allenamento per preparare al meglio un confronto importantissimo con l’Arezzo dell’ex Bucchi. A rompere gli indugi sono state le comunicazioni ufficiali diramate dall’Ascoli nel primissimo pomeriggio.