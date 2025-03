Dayitalianews.com - La Lazio avanza ai quarti di Europa League

Lacontinua il suo sogno europeo! I biancocelesti hanno superato gli ottavi di finale di, strappando una qualificazione sofferta ma meritatissima contro il Viktoria Plze?.Una partita da batticuoreAllo Stadio Olimpico, davanti a migliaia di tifosi in estasi, laha pareggiato 1-1, ma il risultato dell’andata (2-1 per i biancocelesti) è bastato per staccare il pass per i.Il match non è stato una passeggiata. Il Plze?, squadra solida e ben organizzata, ha cercato in ogni modo di ribaltare la situazione. Dopo un primo tempo in cui laha sofferto, la squadra ospite ha trovato il vantaggio al 60° minuto, gelando lo stadio. Ma quando tutto sembrava complicarsi, ecco la svolta!Romagnoli, il salvatoreAl 77° minuto, su un corner battuto da Zaccagni, è arrivato il colpo di testa vincente di Alessio Romagnoli! Un’esplosione di gioia ha invaso l’Olimpico: il gol del pareggio ha riportato lain carreggiata e, soprattutto, ha chiuso i giochi per la qualificazione.