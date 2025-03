Sport.quotidiano.net - La Juve lava la panchina nell’Arno. Spunta Mancini per il dopo Motta

Leggi su Sport.quotidiano.net

Thiagoè quasi un condannato all’esonero, immediato o differito che sia, allo stesso tempo obbligato a lavorare sullantus odierna per salvare il salvabile, il quarto posto. Obiettivo necessario, ma non più sufficiente per la sua conferma, messa ormai a rischio dai risultati di un mese che, lungi dal consolidare la fiducia nel progetto iniziale, ne ha evidenziato tutte le falle, dalla gestione della rosa a quella dello spogliatoio. La trasferta di Firenze domenica per il tecnico diventa un bivio fondamentale: una vittoria gli consentirebbe di proseguire il cammino sino al termine della stagione, viceversa si potrebbero aprire le porte all’esonero immediato, anche perchéla Fiorentina c’è la sosta, il momento più adatto per cambiare. Giuntoli, attraverso i suoi emissari, si è già mosso per sondare alcuni tecnici, ma la dirigenza bianconera, in caso di esonero di, è incerta sull’individuazione del profilo: un tecnico ad interim per portare a termine l’annata o un allenatore che possa prendere le redini da subito e continuare la prossima stagione? Dovesse prevalere la via del traghettatore, sarebbe una soluzione interna a tamponare la situazione.