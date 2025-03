Calciomercato.it - La Juve cambia le coppie: ecco quale sarà l’attaccante ideale

Il club bianconero è pronto a ripartire. Niente rivoluzioni, ma ciun mister diverso, che vuole il suo pupilloImmaginare una nuova rivoluzione in casantus appare alquanto complicato. Il club bianconero ha vissuto l’estate 2024 da protagonista, con diversi colpi davvero importanti.Lale(LaPresse) – Calciomercato.itCristiano Giuntoli, così, ha messo a disposizione di Thiago Motta giocatori di un certo spessore, costati tantissimo, come Koopmeiners, Gonzalez e Dougluas Luiz. Nessuno, però, ha rispettato le attese e vista la spesa è più che difficile immaginarli lontani da Torino la prossima stagione. Più facile (in molti ormai lo danno per scontato) vedere un nuovo allenatore che possa valorizzare tutti quei calciatori presi qualche mese fa che non hanno reso come avrebbero dovuto.