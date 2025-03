Lanotiziagiornale.it - La guerra dei dazi divide gli Stati Uniti dai suoi storici alleati. Tokyo va all’attacco e definisce “deplorevoli” le nuove imposte volute da Washington

Ladeilanciata da Donald Trump, che colpisce anche – se non soprattutto – glidegli, sta creando sempre più malumori. Il ministro della Difesa giapponese, Takeshi Iwaya, ha dichiarato di aver detto al segretario di Stato statunitense, Marco Rubio, che “l’imposizione disu tutte le importazioni di acciaio e alluminio” da parte del presidente Donald Trump “è deplorevole”.Ladeiglidaiva” ledaLo stesso ha rivelato di aver chiesto all’amministrazione Trump di esentare il Giappone daiprevisti sul settore automobilistico e da quelli reciproci, senza però aver ricevuto le necessarie rassicurazioni da Rubio. Tra ipianificati da Trump, che colpiscono sia glistatunitensi sia i rivali, il Giappone è particolarmente preoccupato per quelli intorno al 25% sui veicoli importati, rispetto all’attuale 2,5%, che rischiano di mandare in crisi il settore automobilistico, ritenuto il fiore all’occhiello di