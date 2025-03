Perugiatoday.it - La giunta Ferdinandi ridisegna il Comune di Perugia: "Ci siamo pensati come un albero"

Leggi su Perugiatoday.it

La prima sindaca diil. Ladi Vittoriaapprova in via definitiva il piano di riorganizzazione della struttura amministrativa. Il provvedimento, che entrerà in vigore il 7 aprile, definisce "una nuova configurazione" delle "strutture organizzative", "dei.