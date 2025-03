Casertanews.it - La fortuna bacia il casertano: centrati un terno e tre ambi

Leggi su Casertanews.it

Lottoto a Caserta. Come riporta Agipronews, nell'ultima estrazione di giovedì 13 marzo sono stati vinti 14mila euro. Unto giocatore, infatti, ha centrato une tregrazia alla schedina giocata presso un esercizio commerciale di via Roma.Si tratta della seconda.