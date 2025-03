La Fiorentina è ancora ai quarti di Conference League | ribaltato il Panathinaikos al Franchi Le pagelle

Leggi su Sportface.it

Con un 3-1 davanti al pubblico di casa lariesce a ribaltare il 3-2 dell’andata, elimina ile vola aidiper il terzo anno consecutivo. Viola che entrano in campo con un piglio diverso rispetto alla gara d’andata e nel primo quarto d’ora di partita trovano già vantaggio con un gran tiro da fuori di Mandragora. Primi 45? a senso unico, con Gudmundsson che raddoppia dopo il recupero di Ranieri e Kean che non sfrutta almeno un paio di buone chances per il tris. La squadra di Palladino nella ripresa si abbassa troppo e permette al Pana di credere nella rimonta, ma nel momento più complicato Kean il gol riesce finalmente a trovarlo per il tris. Poi un’ingenuità di Fagioli permette ai greci di ridurre le distanze su rigore, ma 7 minuti di recupero non bastano.