Cesenatoday.it - “La Filosofia tra Joystick e telecomando” a Gatteo l'appuntamento con Rick Du Fer

Leggi su Cesenatoday.it

Anche quest’anno tornano agli appuntamenti con la, pensati dall'Amministrazione comunale per avvicinare i più giovani al mondo del pensiero critico. Per l'occasione l'ospite è Riccardo Dal Ferro (in arteDuFer) filosofo, autore, performer teatrale e ideatore del podcast.