Ilrestodelcarlino.it - La Festa di San Patrizio: tutte le curiosità e gli appuntamenti

Bologna, 14 marzo 2025 – Trifogli, meglio conosciuti come shamrock, cilindri verdi, qualche Leprecauno che scorrazza qua e là e soprattutto birra, tanta birra. Anche sotto le Torri arriva ladi San, con un tocco d’Irlanda portato da Irlanda in: la tradizionale kermesse organizzata da Estragon in piazza Lucio Dalla. Tra musica folk italiana e irlandese, spettacoli, danze, mangiate e – se non si era capito – birra, sotto la Tettoia Nervi nel cuore della Bolognina da oggi a lunedì un calendario ricco di. Potete trovarli tutto nella puntata di oggi del nostro podcast gratuito Il Resto di Bologna (disponibile per l’ascolto sul nostro sito e sulle principali piattaforme di riproduzione, come Spotify, Google e Apple Podcast) insieme con lee gli aneddoti che hanno reso il Saint Patrick’s Day unacelebre in tutto il mondo e non solo nella terra verde.