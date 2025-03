Ilrestodelcarlino.it - La Festa del fagiolo. Dalla pasta agli stufati. Tre giorni di gusto

E’ iniziato il conto alla rovescia per la nona edizione delladelprotagonista al Centro Sociale Fabbrica di Imola, al civico 1/m di via Del Santo, da questa sera a domenica a pranzo. L’occasione giusta per i tanti amanti deldel prezioso legume che ben si abbina a tante proposte gastronomiche della tradizione romagnola e non solo. E allora via libera al menù speciale all’altezza dello stand gastronomico che, a partire dalle 19 di oggi con bis in agenda anche domani alla stessa ora e abbuffata domenicale solo a mezzogiorno (ma con modalità asporto attiva dalle 11.30 alle 12, ndr), alternerà piatti tipici a base di fagioli,fatta in casa, carne alla griglia e molto altro. Qualche esempio? Dall’immancabilee fagioli, con i caratteristici maltati, allo stufato arricchito con salsiccia e puntine.