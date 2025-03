Ilgiorno.it - La famiglia di Giò e Giulia, che hanno nidificato sul tetto del Pirellone di Milano, si allarga: stanno per nascere tre falchetti

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 marzo 2025 –ha già deposto 3 uova ed ora, dall’alto del suo ‘nido’ suldel Grattacielo Pirelli di, a 125 metri d’altezza, ha iniziato la cova, alternandosi con papà Giò. Presto, dunque, sui cieli della metropoli potrebbero spiccare il volo altri tre esemplari di falco pellegrino, della già numerosissima. Giò&(chiamati così in omaggio all’arciGiò Ponti, che ha realizzato il Pirelli, e alla moglieVimercati), dopo che un tecnico a trovato casualmente nel 2014, nel punto più alto dell'edificio, infatti, sono stati monitorati. Dapprima è stato posizionato un nido artificiale (una vasca in legno con un letto di ciottoli) per accogliere i due rapaci, che cimesso quasi un anno per iniziare ad utilizzarlo, quindi sono state installate due webcam attraverso le quali è possibile ammirarli h24 in diretta streaming sul portale della Regione Lombardia.