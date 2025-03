Lidentita.it - La “fabbrica dei bambini”: il sindaco Filippi chiama il ministero della Giustizia e l’ambasciata a intervenire contro Bevilacqua e la stampa

Leggi su Lidentita.it

La “dei” in Brasile: un’altra puntatavicenda continua a raccontare quanto sta mettendo in atto ildi Pedras Grandes, collegato da un patto di amicizia con il Veneto e in particolare con il comune di Belluno., dopo l’arrivo delle “Iene” di Italia 1 con una troupe guidata da Roberta Rei . La “dei”: ilile laL'Identità.