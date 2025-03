Anteprima24.it - La denuncia dell’Arcigay: “Due 30enni aggrediti dal vicino di casa a Napoli”

Tempo di lettura: 2 minutiDue giovani trentenni di Fuorigrotta, a, sono stati “brutalmentedal lorodi, finendo in ospedale con prognosi di diversi giorni”. Antinoo Arcigaynelre “l’ennesimo vile atto di violenza omofobica” riferisce che “l’aggressione, avvenuta il 10 marzo, è l’escalation di anni di minacce e vessazioni da parte del, che non tollera l’omosessualità dei due ragazzi”. “Le prove delle minacce – sostiene l’associazione – sono documentate da diversi audio in cui l’aggressore proferisce frasi come ‘li devo fare a pezzi questi gay””. L’aggressione fisica, riferisce l’associazione “è stata violenta e premeditata”. Marco e poi Luca (nomi di fantasia) “sono stati colpiti al volto e al corpo, riportando lesioni che hanno richiesto cure ospedaliere”.