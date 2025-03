Formiche.net - La crescita cinese ha troppe variabili. E il banco può saltare

Un gioco pericoloso. La nuova economiaridisegnata dall’ultimo Congresso del popolo, conclusosi la settimana scorsa, porta in dote una scommessa con i mercati, dagli esiti potenzialmente micidiali. La rotta indicata nel corso dell’appuntamento politico ed economico più importante per il Dragone, porta dritta a unadel 5% da finanziare con un deficit al 4% (ai massimi da trent’anni), a sua volta garantito da emissioni obbligazionarie per quasi 12 mila miliardi di yuan. Tradotto, i soldi che i mercati presteranno a Pechino fungeranno da basamento per l’intero extra-deficit su cui poggia l’intero rilancio dell’economia, dal mattone, all’industria, passando per gli investimenti in tecnologia e Intelligenza Artificiale.Tutto questo comporta dei rischi, perché qualora venisse meno il sostengo dei mercati, l’intero castello crollerebbe.