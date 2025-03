It.insideover.com - La Corea del Sud rischia una guerra civile?

Un governo guidato da più di due mesi da un presidente ad interim. Un presidente messo in stato d’accusa, arrestato e poi rilasciato, in attesa di due sentenze: una sull’impeachment, che potrebbe clamorosamente riabilitarlo o depennarlo per sempre dalla politica, e una sull’accusa di ribellione, reato per il quale esistono pene come ergastolo e pena di morte. E ancora: il partito di opposizione che denuncia un complotto inscenato per uccidere il proprio leader. I militari, in silenzio, che osservano con un occhio l’evolversi di una situazione paradossale e con l’altro gestiscono le esercitazioni congiunte annuali con gli Stati Uniti, attirandosi le minacce di Kim Jong Un. Benvenuti indel Sud, dove è in corso ormai da mesi un vero e proprio K-drama in salsa politica con Yoon Suk Yeol protagonista assoluto del racconto.