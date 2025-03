Quotidiano.net - La Borsa della spesa: carciofi più convenienti. Arrivano le fragole

Roma, 14 marzo 2025 – È iniziata una nuova settimana con La, il servizio settimanale di BMTI e Italmercati Rete di Imprese, in collaborazione con Consumerismo No Profit grazie al quale è possibile fare lascegliendo la convenienza e la qualità. Tra la frutta fresca, Lasuggerisce ancora gli agrumi, in particolare mandarini, arance rosse e limoni. Nel dettaglio, i mandarini stanno attraversando un’ottima stagione, con una qualità eccellente e prezzi che partono da un euro, nel caso dei più piccoli, fino a 1,50 euro/kg per i più grandi. La loro richiesta è in deciso aumento, in sostituzione delle clementine ormai giunte al termine. Per quanto riguarda le arance rosse utilizzate per le spremute, quelle di dimensioni minori, sebbene i prezzi abbiano subito un leggero aumento, rimangono comunque, intorno a 1,00 euro/Kg.