La Bolivia perde il diritto di voto all'Onu per quote non pagate

Secondo un documento delle Nazioni Unite, ladeve 772 mila dollari corrispondenti a due anni didi adesione none, per questo, la prima volta, il Paese sudamericano ha perso il suodiall'Onu. Lo ha reso noto alla radiona Erbol Diego Pary, ex ministro degli Esterino (2018-2019) e ambasciatore di La Paz alle Nazioni Unite, incarico da cui si è dimesso alla fine del 2024 proprio per questo motivo. "Non potevo rimanere nelle Nazioni Unite, partecipare alle riunioni e non essere in grado di prendere decisioni, perché lanon ha pagato la quota che corrisponde al biennio 2024-2025. Il minimo che ladoveva pagare fino al dicembre 2024 era di 772.000 dollari, non lo ha pagato e dal primo gennaio di quest'anno abbiamo perso ildie oggi non possiamo votare nell'Assemblea Generale", ha detto Pary.