Romatoday.it - La banda di Robin Hood cambia obiettivo. Dopo le key box manomesse panchine anti bivacco

Leggi su Romatoday.it

Un altro blitz per quelli che è ormai nota come ladi. Stavolta non si è trattato del sabotaggio delle key box per contrastare il fenomeno degli affitti brevi. Bensì, sono statelesituate davalla stazione Termini, all'altezza di piazza dei.