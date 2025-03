Leggi su Open.online

ha definito menzogne le parole disulla minaccia nucleare russa per l’Europa”, titola l’agenzia stampa ufficiale russa TASS in un articolo che riporta l’ennesimo attacco della portavoce del Ministero degli Esteri russoil Presidente della Repubblica, Sergio. L’attacco diè stato scatenato dalla convocazione alla Farnesina dell’ambasciatore russo in Italia, in seguito ai precedenti attacchi rivoltiil Capo dello Stato. Di fatto, con questa dichiarazione, il Ministero degli Esteri russo accusadi diffondere fake news sull’ipotesi che Mosca minacci l’Europa con le armi. Tuttavia,, con queste parole, fa semplicemente finta di dimenticare, da propagandista e istigatrice, le dichiarazioni dello scorso anno di Vladimir Putin e di Dmitry Medvedevl’Unione europea.