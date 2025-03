Juventusnews24.com - Koopmeiners Juventus, non è una questione fisica: l’olandese spicca in tutti i test atletici! Retroscena dalla Continassa

Le difficoltà di Koopmeiners non sono fisiche e atletiche. Ne sono convinti alla Continassa, dove il centrocampista olandese spicca nei test fisici fra i calciatori bianconeri. A riferirlo è Tuttosport: l'ex Atalanta dà ottime risposte dal punto di vista atletico. Il giocatore della Juve, riferisce il quotidiano, piace a Thiago Motta anche per le sue qualità aerobiche affinate a Bergamo con Gasperini. Per Koopmeiners, dunque, il problema non è fisico, ma puramente mentale e soprattutto di ruolo in campo.