Ko di Bilbao salato, solo 20 milioni dalla UEFA: 4° posto vitale per la Roma

Sono tante le conseguenze negative che la sconfitta contro l’Athletic Club porta in casa, a cominciare ovviamente dal dispiacere per essere usciti da una competizione che costituiva l’obiettivo principale della stagione giallorossa e l’occasione per vendicare Budapest di due anni fa. C’è però anche da considerare un aspetto economico non indifferente, un ko didecisamenteper le casse din un club che, è risaputo, da tempo deve fare i conti con il settlement agreement firmato con laper rientrare nei paletti del Fair Play Finanziario.Un accordo basato su due principi fondamentali come la riduzione dei costi vivi della rosa (monte ingaggi e ammortamenti) e aumento dei ricavi, ben ricordando che la società giallorossa, dopo aver applicato un tetto massimo alle spese per mercato, stipendi e agenti non superiore al 70% di quanto fatturato, ha accettato di contenere le perdite entro -60 mln aggregati nel corso del periodo di sottoscrizione quadriennale.