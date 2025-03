Lettera43.it - Klavdia, chi è la cantante in gara all’Eurovision 2025 per la Grecia

Star dei social con più di 200 mila follower su TikTok,è la giovane artista che rappresenterà laSong Contestdi Basilea. Originaria dell’Attica, è nata pochi chilometri a nord di Atene e ha conquistato il suo Paese con la partecipazione all’edizione locale di The Voice, pur senza riuscire a conquistare il titolo. Collabora da diversi anni con il collettivo Arcade, team di produzione che ha realizzato diversi successi portati poi sul palco dell’ESC in tutta Europa. Attesa in Svizzera nella seconda semifinale di giovedì 15 maggio, canterà il brano Asteromata, che ricorda il terribile genocidio dei greci del Ponto durante e dopo la prima guerra mondiale. A Greek City Times ha spiegato che la canzone intende comunque onorare «tutti coloro che sono costretti a lasciare la propria patria» e trasmettere messaggi di «speranza e resilienza».