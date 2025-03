Gamerbrain.net - Kingdom Come Deliverance II: Nuovi contenuti e supporto per le Mod

Warhorse Studios e Deep Silver hanno annunciato tre importanti aggiornamenti perII, arricchendo l’esperienza di gioco e rafforzando l’impegno verso la community. Gli aggiornamenti includono la patch 1.2, un DLC gratuito per la personalizzazione di Henry e ilufficiale per le mod tramite Steam Workshop.Patch 1.2: Un Massiccio Aggiornamento per Migliorare l’Esperienza di GiocoLa patch 1.2 rappresenta un lavoro di perfezionamento durato cinque mesi, offrendo oltre mille correzioni e miglioramenti. Gli interventi principali includono:Bilanciamento di gioco ottimizzato: Per migliorare l’equilibrio delle sfide e delle meccaniche RPG.Comportamento avanzato degli NPC: Reazioni più realistiche e naturali per un’esperienza immersiva.Miglioramenti ambientali: Ottimizzazione della grafica e della fisica di gioco.