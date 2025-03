Quotidiano.net - Kimi Raikkonen: l'ultimo campione Ferrari e il legame con Hamilton

Chissà, magari il ricordo è di buon auspicio per Lewis, il nuovo idolo di milioni disti. Ecco qua: marzo 2007, Melbourne, Australia. Sulla Rossa debutta il finlandese. Vince subito (e in quella gara con la McLaren il debuttante assolutosale sul podio). A fine stagione, KR7 si laureeràdel mondo, proprio a spese di Lewis. Da allora,il finnico è diventato icona. Purtroppo anche perché, da allora, il Cavallino non ha più toccato palla. Eh,! Ho talvolta tentato di raccontare come sia nata fra noi una simpatia reciproca. Fatta soprattutto di silenzi. Per mestiere e forse anche per indole, io sono un tipo affetto da logorrea. Deve essere per una sorta di legge del contrappasso che apprezzo istintivamente chi sa misurare le parole.