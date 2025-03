Ilnapolista.it - Kim, stagione finita? Problemi al tendine d’Achille

Kim Min-Jae ha accusato un problema con ile la suapotrebbe anche concludersi qui.alper Kim Min JaeL’allenatore del Bayern Monaco Vincent Kompany ha confermato a Sky Sport De sull’ex Napoli:«Kim ha avutocon il. Speriamo che prima o poi tornerà disponibile. Dobbiamo assicurarci di non affrettare i tempi, dato il carico di lavoro che ha già subito. Speriamo che non sia niente di troppo serio». FC Bayern’s Min-jae #Kim is out for several weeks, coach Vincent Kompany confirmed today:“Min-jae has been struggling with his Achilles tendon. That was known. Hopefully, he’ll be available again at some point. We need to make sure we don’t overuse it, given the workload. pic.twitter.com/XXwQ0XEAPo— Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 14, 2025Il difensore sud-coreano è tornato ai suoi livelliLa Süddeutsche a novembre 2024:A Vincent Kompany era stata posta una domanda che lo ha toccato in modo particolare.