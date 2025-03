Iltempo.it - Kenzai Cosmetics, arriva la crema contro la luce blu del cellulare

in Italia laanti-agelablu del. A portarla nel nostro Paese, la start-up svizzera che grazie all'innovazione, alla ricerca, alla composizione di ingredienti rari ha dato vita a prodotti che agiscono come uno scudolablu, e anchegli impatti dell'inquinamento in particolare dello smog delle città. Il sostegno all'innovazione elvetica, sinonimo di qualità e affidabilità, èto anche dall'Ambasciatore di Svizzera in Italia, Roberto Balzaretti, nel corso di un appuntamento a 'La Rinascentè di Roma (a Piazza Fiume) insieme con i vertici dello store. «L'Italia è un partner commerciale fondamentale per la Svizzera, con un forte appeal per i marchi di alta gamma - ha osservato l'Ambasciatore Balzaretti - le start-up svizzere godono di una reputazione di eccellenza e innovazione in Europa.