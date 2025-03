Liberoquotidiano.it - Kenzai Cosmetics, arriva in Italia la crema anti-age contro la luce blu del cellulare

Stiamo ore e ore dava smartphone, tablet, computer e televisori. Insieme a una compagnia invisibile: lablu che è tra le principali cause dell'invecchiamento della pelle. Per combattere gli effetti nocivi dellablu sbarcano ini prodotti-age di, la start up svizzera che grazie all'innovazione, alla ricerca, alla composizione di ingredienti rari e naturali ha dato vita a prodotti che agiscono come uno scudolablu,gli impatti dell'inquinamento in particolare dello smog delle città. La gamma di prodotti naturali-age diper la cura della pelle – accolti da ‘La Rinascente' – sono in grado di proteggere dallablu grazie a ingredienti rari come l'ectoina e la linfa di bulbina frutescens. Un approccio innovativo quello diche è valso il prestigioso premio ‘New Brand of the Year 2024' agli European Natural Beauty Awards di Stoccolma.