Oasport.it - Karate: la Premier League di Hangzhou si apre con tre finali per il bronzo per l’Italia

La prima giornata della tappa didella stagione 2025 delladisicon tre ottimi risultati per. Sui tatami cinesi infatti Erminia Perfetto, Veronica Brunori e Danilo Greco hanno conquistato trevalide per il.Nei 50 kg femminili, Erminia Perfetto si è esaltata nel round robin della sua categoria battendo poi nei quarti di finale, con lo score di 2-1, l’azera Fidan Teymurova. In semifinale però, strada sbarrata: l’algerina Cylia Ouiken è riuscita ad avere la meglio costringendo l’azzurra allo stop e alla finale per ilcon la venezuelana Yorgelis Salazar.Percorso simile per Veronica Brunori, nei 55 kg al femminile. Partenza esaltante in prima battuta, affermazione ai quarti contro la venezuelana Barbara Perez e poi ko in semifinale contro la nipponica Rina Kodo.