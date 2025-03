Chiccheinformatiche.com - Kahoot: come funziona e cos’è

Leggi su Chiccheinformatiche.com

è una delle piattaforme di apprendimento più utilizzate al mondo per creare quiz interattivi e coinvolgenti. Nato con l’obiettivo di rendere l’istruzione più dinamica e divertente, il sistema si basa su un’interfaccia intuitiva che permette di realizzare e partecipare a quiz personalizzati in pochi minuti. Grazie alla sua versatilità,viene impiegato non solo nelle scuole, ma anche in ambito aziendale e formativo, favorendo un approccio ludico all’apprendimento.e a cosa serve?è una piattaforma basata sul concetto di gamification, ovvero l’integrazione di meccanismi di gioco in contesti educativi e professionali. Il suomento si basa su quiz interattivi, notis”, che possono essere creati e somministrati in tempo reale oppure resi disponibili per un completamento autonomo.